Буди Сантосо: Россия для Индонезии – торговый партнер с особым статусом

В 2025 году Россия и Индонезия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. К этой дате Джакарта подчеркивает значительный рост торгово-экономических связей: объем двусторонней торговли достиг четырех миллиардов долларов, а экспорт ряда товаров в Россию за последние годы увеличился многократно. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной министр торговли Индонезии Буди Сантосо также сообщил о завершении переговоров по соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и заявил, что страна готова рассмотреть переход на расчеты с Россией в национальных валютах.

В этом году Россия и Индонезия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Как бы вы охарактеризовали динамику торгово-экономического сотрудничества между нашими странами?

– Дипломатические отношения между Индонезией и Россией, включая торгово-экономическое сотрудничество, развиваются уже 75 лет и продолжают укрепляться конструктивно и позитивно. В 2024 году общий объем торговли Индонезии с Россией достиг четырех миллиардов долларов США , увеличившись на 11% по сравнению с 2023 годом (3,6 миллиарда). В период 2020-2024 годов торговля также демонстрировала положительный тренд с совокупным ростом в 18,69%. Основные товары экспорта Индонезии в Россию в 2024 году: пальмовое и кокосовое масло (705,7 миллиона долларов), искусственный корунд (426,1 миллиона долларов), кофе (104,1 миллиона долларов), продукты какао (139,9 миллиона долларов), натуральный каучук (49,2 миллиона долларов). Основной импорт из России: энергетические товары (874,7 миллиона долларов), удобрения (448,6 миллиона долларов), сельхозсырье, включая пшеницу (376,4 миллиона долларов), и продукция тяжелой промышленности (ферросплавы) — 232,4 миллиона долларов.

Сотрудничество в сферах инвестиций, энергетики и инфраструктуры также растет. Форумы вроде БРИКС открывают новые возможности для укрепления экономических связей.

Недавним важным достижением стало завершение переговоров о соглашении о свободной торговле (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом . Подписание запланировано на конец 2025 года. Это соглашение станет стимулом для расширения торговли и повышения экономической устойчивости обеих стран в условиях глобальной неопределенности.

– Какие сектора, на ваш взгляд, наиболее перспективны для расширения торговли с Россией – энергетика, сельское хозяйство, промышленность или цифровая экономика?

– Россия является стратегическим партнером в развитии инклюзивной и устойчивой торговли. Перспективы открываются во всех перечисленных секторах. Что касается энергетики, импорт нефтепродуктов из России (мазут, нафта, дизель) в Индонезию заметно вырос. Переориентация экспорта России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества в переработке и дистрибуции. Если говорить о сельском хозяйстве, Индонезия все больше нуждается в пшенице, молочной продукции и других товарах, где Россия — один из лидеров-экспортеров. В то же время российский спрос на индонезийское пальмовое масло, какао, кофе, обувь, текстиль и каучук стабильно растет.

В сфере промышленности российские удобрения, металлы, сталь, оборудование, стройматериалы и древесина востребованы в Индонезии. А индонезийская продукция получит конкурентные преимущества на российском рынке после введения режима ЗСТ. Наконец, цифровая экономика – сферы финтеха, e-commerce, ИКТ и стартап-экосистемы открывают новые перспективы. Мы уверены, что соглашение о ЗСТ с ЕАЭС создаст долгосрочную, прозрачную и взаимовыгодную правовую основу партнерства.

– Индонезия активно работает над диверсификацией экспортных рынков. Какую роль вы отводите России в этой стратегии?

– Россия для Индонезии не просто альтернативный рынок, а стратегический партнер с особым статусом. Экономики наших стран взаимодополняемы: Индонезия экспортирует тропическую продукцию, востребованную в России (пальмовое масло, кофе, специи, продукты питания). За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно.

Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии. Кроме того, Россия открывает доступ к рынку ЕАЭС, что делает ее важным элементом долгосрочной стратегии Индонезии по интеграции в евразийскую экономику.

– Каковы главные приоритеты министерства торговли в ближайшие годы для укрепления позиций Индонезии в мировой торговле?

– У министерства торговли три ключевые программы: первое – защита внутреннего рынка (рост межостровной торговли, развитие e-commerce, защита прав потребителей), второе – расширение экспорта на новые рынки, и третье – поддержка экспорта малых и средних предприятий через программу UMKM BISA Ekspor. В течение пяти лет мы намерены создать инклюзивную, конкурентоспособную торговую систему, сделать экспорт локомотивом экономики и достичь роста ВВП до 8%. Также приоритетами станут диверсификация рынков, развитие цифровизации торговли, расширение доступа к международным соглашениям и поддержка малых и средних предприятий.

– Индонезия готовится к реализации программы "Золотая Индонезия – 2045". Какие направления торговли станут ключевыми для достижения этой цели?

– Видение "Золотая Индонезия 2045" предполагает превращение страны в один из пяти крупнейших экономик мира с ВВП около 30 триллионов долларов. Торговля будет основой этого роста. Стратегические направления включают увеличение доли экспорта в ВВП, рост конкурентоспособности на международных рынках, развитие экспорта услуг (цифровые технологии, креативные индустрии, профессиональные сервисы), более активное участие в глобальных цепочках добавленной стоимости, а также усиление межрегиональной торговли внутри страны.

– Российские компании проявляют интерес к инвестициям в Индонезии. Какие шаги предпринимает министерство для создания более привлекательного инвестиционного климата?

– Мы приветствуем рост интереса российских компаний. Наиболее перспективные сферы – металлургия и переработка критически важных минералов (никель, медь, кобальт), производство удобрений и нефтехимии, а также развитие логистической и цифровой инфраструктуры (цели устойчивого развития, зеленая энергетика). Для инвесторов действуют налоговые льготы, освобождение от пошлин на оборудование и доступ к специальным экономическим зонам. Соглашение о ЗСТ с ЕАЭС создаст для инвесторов в Индонезии преференциальный доступ к рынкам Евразии

– Рассматривается ли возможность расчетов между Россией и Индонезией в национальных валютах?