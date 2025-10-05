https://ria.ru/20251005/harkov-2046547151.html
В Харькове начались перебои со светом
Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
