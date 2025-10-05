Гуцул призвала своих сторонников прекратить митинги в Кишиневе

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул просит своих сторонников превратить ежедневные митинги в ее поддержку у СИЗО в Кишиневе, где она ждет рассмотрения обжалования ее приговора в Апелляционной палате.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате.
"От всей души благодарю вас за то, что каждый день приходите к пенитенциару №13 и поддерживаете меня и других соратников своим присутствием… Но прошу вас подумать о себе и своих семьях. Я не хочу, чтобы вас преследовала полиция, чтобы незаконно переписывали ваши данные и выписывали надуманные штрафы, чтобы вы рисковали здоровьем в холод и дожди. Ваша безопасность и спокойствие ваших близких для меня важнее всего", - написала Гуцул в обращении, переданном через адвокатов.
Она отметила, что всегда рада письмам и словам поддержки, которые получает от соратников.
"Мы вместе переживём это время. И я верю: скоро мы встретимся на свободе - вместе, сильнее и сплочённее", - добавила Гуцул.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В Кишиневе проходят протесты оппозиции против итогов выборов
29 сентября, 14:43