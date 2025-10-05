МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Грузии следует дружить со странами-соседями, а не служить тем, кто находится от нее далеко, считает отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
Военный аналитик отметил, что экономика Грузии "сильна, потому что она не вводила санкции против России".
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Шесть участников акции протеста и 25 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.