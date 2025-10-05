Рейтинг@Mail.ru
Бывший американский разведчик посоветовал Грузии дружить с соседями - РИА Новости, 05.10.2025
21:17 05.10.2025
Бывший американский разведчик посоветовал Грузии дружить с соседями
Бывший американский разведчик посоветовал Грузии дружить с соседями - РИА Новости, 05.10.2025
Бывший американский разведчик посоветовал Грузии дружить с соседями
Грузии следует дружить со странами-соседями, а не служить тем, кто находится от нее далеко, считает отставной офицер разведки морской пехоты США, военный... РИА Новости, 05.10.2025
Бывший американский разведчик посоветовал Грузии дружить с соседями

Скотт Риттер: Грузии следует дружить с соседями, а не служить тем, кто далеко

Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси
Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Грузии следует дружить со странами-соседями, а не служить тем, кто находится от нее далеко, считает отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
"Грузия должна дружить со своими соседями, а не быть прислугой тем, кто обитает за тысячи миль от нее", - написал Риттер на своей странице в соцсети Х.

Военный аналитик отметил, что экономика Грузии "сильна, потому что она не вводила санкции против России".
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Шесть участников акции протеста и 25 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
