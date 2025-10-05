ЕС отверг обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Евросоюз отвергает обвинения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в поддержке попытки свержения конституционного строя во время парламентских выборов в субботу и призывает к спокойствию, говорится в опубликованном заявлении главы Евродипломатии Каи Каллас на сайте Еврокомиссии.

Накануне Кобахидзе возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси , обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя.

"Европейский союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла ЕС в Грузии", - сказано в документе.

Каллас добавила, что ЕС призывает к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призывает власти "соблюдать права граждан на свободу собраний и выражения мнений".

"Большое количество людей постоянно протестовали против репрессивной политики правящей партии "Грузинская мечта". Мы призываем освободить всех произвольно задержанных", - подчеркивается в заявлении.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили . Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.

МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. В воскресенье замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.

В июле глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "из-за значительного отката" в грузинской демократии уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции , также в качестве меры рассматривается приостановка безвизового режима.

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.