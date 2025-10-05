Рейтинг@Mail.ru
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 05.10.2025 (обновлено: 19:36 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046524111.html
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 05.10.2025
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:02:00+03:00
2025-10-05T19:36:00+03:00
в мире
тбилиси
украина
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046526269_0:13:2464:1398_1920x0_80_0_0_acc773091c147303aaf8744e6ae710f2.jpg
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046514465.html
тбилиси
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046526269_251:0:2115:1398_1920x0_80_0_0_0a17ce10fd94fde4e92230c74c202fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, украина, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили
В мире, Тбилиси, Украина, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели около парламента в Тбилиси

Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Кадр видео из соцсетей
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
При призыву сторонников оппозиции в соцсетях, в воскресенье у парламента собрались около 1000 протестующих. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины. Спустя час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. Полиция в происходящее не вмешивается.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
Вчера, 17:41
 
В миреТбилисиУкраинаКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Михаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала