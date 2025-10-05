ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
При призыву сторонников оппозиции в соцсетях, в воскресенье у парламента собрались около 1000 протестующих. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины. Спустя час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. Полиция в происходящее не вмешивается.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.