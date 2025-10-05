https://ria.ru/20251005/gruziya-2046476086.html
Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на местных выборах
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:20:00+03:00
2025-10-05T11:20:00+03:00
2025-10-05T11:25:00+03:00
в мире, грузия
"Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней.
Правящая партия набирает по стране 81,6% голосов, в самоуправляемых городах также везде победили кандидаты в мэры от партии.
Каха Каладзе
победил на выборах мэра Тбилиси
с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.