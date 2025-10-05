https://ria.ru/20251005/gruziya-2046471882.html
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана" - РИА Новости, 05.10.2025
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер... РИА Новости, 05.10.2025
грузия
Кобахидзе: партия Саакашвили пятый раз попыталась устроить майдан в Грузии