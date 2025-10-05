Рейтинг@Mail.ru
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров - РИА Новости, 05.10.2025
02:57 05.10.2025
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров за призывы к госперевороту и свержению власти.
в мире
грузия
тбилиси
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
грузия
тбилиси
2025
в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Кавелашвили, Паата Бурчуладзе
Митинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров за призывы к госперевороту и свержению власти.
Митинг оппозиционеров в Тбилиси начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.
В Грузии задержали двух оппозиционеров
01:41
"Преступления предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет. Согласно доказательствам, полученным правоохранителями, а также изученным видеоматериалам, распространенным различными СМИ, установлено, что во время митинга на площади Свободы организаторы озвучивали призывы насильственного характера… Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии", - говорится в сообщении.
По данным министерства, задержаны Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.
В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента
Вчера, 18:14
 
