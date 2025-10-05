https://ria.ru/20251005/gruziya-2046440959.html
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров - РИА Новости, 05.10.2025
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров за призывы к госперевороту и свержению власти. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T02:57:00+03:00
2025-10-05T02:57:00+03:00
2025-10-05T02:57:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046406285_0:95:2203:1334_1920x0_80_0_0_031fb4223b010426883277a49aeaddbe.jpg
https://ria.ru/20251005/gruzija-2046435942.html
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046394865.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046406285_108:0:1941:1375_1920x0_80_0_0_a2df733dca32c3841951ffd115d61234.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Кавелашвили, Паата Бурчуладзе
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров
МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров за призывы к госперевороту
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании пяти оппозиционеров за призывы к госперевороту и свержению власти.
Митинг оппозиционеров в Тбилиси
начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили
. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.
"Преступления предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет. Согласно доказательствам, полученным правоохранителями, а также изученным видеоматериалам, распространенным различными СМИ, установлено, что во время митинга на площади Свободы организаторы озвучивали призывы насильственного характера… Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии", - говорится в сообщении.
По данным министерства, задержаны Паата Бурчуладзе
, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.