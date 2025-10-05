https://ria.ru/20251005/gruzija-2046435942.html
В Грузии задержали двух оппозиционеров
В Грузии задержали двух оппозиционеров
В Грузии задержали двух оппозиционеров, призвавших идти к резиденции президента
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости.
Правоохранители задержали двух оппозиционеров из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, которые призвали митингующих переправиться к зданию резиденции президента, сообщает телекомпания "Рустави 2"
.
"Задержаны Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе", - сообщила телекомпания, добавив, что силовики также находятся у одной из столичных клиник, где обследуется Паата Бурчуладзе, один из организаторов субботнего митинга.
Митинг оппозиционеров начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.