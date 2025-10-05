Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали двух оппозиционеров - РИА Новости, 05.10.2025
01:41 05.10.2025
В Грузии задержали двух оппозиционеров
Правоохранители задержали двух оппозиционеров из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе,... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
михаил саакашвили
паата бурчуладзе
михаил кавелашвили
единое национальное движение
рустави 2
в мире, михаил саакашвили, паата бурчуладзе, михаил кавелашвили, единое национальное движение, рустави 2
В мире, Михаил Саакашвили, Паата Бурчуладзе, Михаил Кавелашвили, Единое национальное движение, Рустави 2
В Грузии задержали двух оппозиционеров

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМитинг оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали двух оппозиционеров из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, которые призвали митингующих переправиться к зданию резиденции президента, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Задержаны Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе", - сообщила телекомпания, добавив, что силовики также находятся у одной из столичных клиник, где обследуется Паата Бурчуладзе, один из организаторов субботнего митинга.
Митинг оппозиционеров начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси
В миреМихаил СаакашвилиПаата БурчуладзеМихаил КавелашвилиЕдиное национальное движениеРустави 2
 
 
