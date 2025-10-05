В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо ввести на федеральном уровне единый набор для новорожденных, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

"Единый федеральный набор для новорожденного однозначно нужен. Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение, подчеркивающее значимость появления нового гражданина России . Крайне важно внутренне содержание такого набора, например, в него могут входить практичные и красивые вещи: одежда, сумка, конверт или одеяло. Главный критерий - чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице", - сказала Буцкая

По словам парламентария, "подарок новорожденному" должен работать по принципу социального рубля: государственные инвестиции должны поддерживать всю цепочку - от закупки российских тканей и фурнитуры до конечного производства. Буцкая добавила, что вещи для новорожденного можно создать с использованием российской символики, при этом эти элементы можно ежегодно обновлять, используя новые цвета или дизайн.

По ее мнению, для определения итогового состава такого набора стоит привлечь родительское сообщество, что позволит включить в него самые нужные вещи, а также даст возможность знакомить семьи с новыми продуктами отечественных производителей. "Это должно быть, с одной стороны, полезно, а с другой стороны, работать на экономику", - подчеркнула она.