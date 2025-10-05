Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/gosduma-2046434615.html
В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных
В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных - РИА Новости, 05.10.2025
В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных
Необходимо ввести на федеральном уровне единый набор для новорожденных, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T01:09:00+03:00
2025-10-05T01:09:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg
https://ria.ru/20250708/novorozhdennyy-2027802167.html
https://ria.ru/20241103/lotereya-1981633964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_13ded40894da6f4bea0b1fec91eb769a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных

Депутат Буцкая предложила ввести единый набор для новорожденных по всей России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо ввести на федеральном уровне единый набор для новорожденных, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Единый федеральный набор для новорожденного однозначно нужен. Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение, подчеркивающее значимость появления нового гражданина России. Крайне важно внутренне содержание такого набора, например, в него могут входить практичные и красивые вещи: одежда, сумка, конверт или одеяло. Главный критерий - чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице", - сказала Буцкая.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных
8 июля, 02:04
По словам парламентария, "подарок новорожденному" должен работать по принципу социального рубля: государственные инвестиции должны поддерживать всю цепочку - от закупки российских тканей и фурнитуры до конечного производства. Буцкая добавила, что вещи для новорожденного можно создать с использованием российской символики, при этом эти элементы можно ежегодно обновлять, используя новые цвета или дизайн.
По ее мнению, для определения итогового состава такого набора стоит привлечь родительское сообщество, что позволит включить в него самые нужные вещи, а также даст возможность знакомить семьи с новыми продуктами отечественных производителей. "Это должно быть, с одной стороны, полезно, а с другой стороны, работать на экономику", - подчеркнула она.
Депутат также выступила за то, чтобы наборы выдавались каждому новорожденному, независимо от того, какой по счету ребенок в семье. "Важен каждый рожденный ребенок", - заключила она.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных
3 ноября 2024, 01:28
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала