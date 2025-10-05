Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 05.10.2025 (обновлено: 00:47 05.10.2025)
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке после сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Полетаева погиб мужчина 1940 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
