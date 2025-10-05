https://ria.ru/20251005/gorlovka-2046432744.html
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 05.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке после сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и...
