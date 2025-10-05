https://ria.ru/20251005/gladkov-2046509805.html
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.10.2025
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель
Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:02:00+03:00
2025-10-05T17:02:00+03:00
2025-10-05T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
красный октябрь (донецкая область)
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный октябрь (донецкая область)
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красный октябрь (донецкая область), белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красный Октябрь (Донецкая область), Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал водитель грузовика