При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 05.10.2025
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель
Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
красный октябрь (донецкая область)
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
красный октябрь (донецкая область)
белгородский район
белгородская область
При ударе ВСУ по Белгороду пострадал мирный житель

При ударе ВСУ по Белгороду пострадал водитель грузовика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшего транспортировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
