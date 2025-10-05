Рейтинг@Mail.ru
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей
17:35 05.10.2025
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей
Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Daily Mail.
2025
Новости
Daily Mail
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей

Daily Mail: испанская гимнастка погибла, упав с трапеции во время выступления

Гимнасты на трапеции
Гимнасты на трапеции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Гимнасты на трапеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Daily Mail.
"27-летняя артистка упала с трапеции с высоты около 16 футов (около 5 метров) во время сольного выступления и скончалась на месте, несмотря на попытки спасателей спасти ее", — говорится в материале.
Как передает Daily Mail, трагедия произошла на глазах у сотен зрителей, среди которых были семьи с детьми. Многим потребовалась психологическая помощь.
Сообщается, что полиция расследует инцидент. Согласно одной из версий, гимнастке стало плохо во время выступления, что и стало причиной трагедии.
