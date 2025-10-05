Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Daily Mail

"27-летняя артистка упала с трапеции с высоты около 16 футов (около 5 метров) во время сольного выступления и скончалась на месте, несмотря на попытки спасателей спасти ее", — говорится в материале.

Как передает Daily Mail, трагедия произошла на глазах у сотен зрителей, среди которых были семьи с детьми. Многим потребовалась психологическая помощь.