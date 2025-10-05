https://ria.ru/20251005/gimnastka-2046514071.html
Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей
Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 05.10.2025
Daily Mail: испанская гимнастка погибла, упав с трапеции во время выступления
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в немецком Баутцене, сообщило издание Daily Mail
"27-летняя артистка упала с трапеции с высоты около 16 футов (около 5 метров) во время сольного выступления и скончалась на месте, несмотря на попытки спасателей спасти ее", — говорится в материале.
Как передает Daily Mail, трагедия произошла на глазах у сотен зрителей, среди которых были семьи с детьми. Многим потребовалась психологическая помощь.
Сообщается, что полиция расследует инцидент. Согласно одной из версий, гимнастке стало плохо во время выступления, что и стало причиной трагедии.