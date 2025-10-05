Бундестаг обсудит проект о военной службе через неделю, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Члены правящей коалиции Германии договорились начать обсуждение в бундестаге ранее заблокированного законопроекта о добровольной военной службе через неделю, передает агентство DPA со ссылкой на представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ).
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение этого законопроекта, поскольку "с учетом обстановки угрозы" решение о добровольной военной службе является "половинчатым", тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы.
"Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который бы отвечал сохраняющейся напряженной ситуации в области безопасности. Первые обсуждения в бундестаге должны состояться через неделю, по этому поводу существует согласие руководств фракций коалиции", - приводит агентство слова представителя СДПГ.
Как заявил представитель ХДС/ХСС, соответствующая договоренность была достигнута еще несколько дней назад, отмечается в материале.
В субботу министр обороны Германии Борис Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта блоком ХДС/ХСС, назвав его действия "беспечными".
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.