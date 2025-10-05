Бундестаг обсудит проект о военной службе через неделю, пишут СМИ

"Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который бы отвечал сохраняющейся напряженной ситуации в области безопасности. Первые обсуждения в бундестаге должны состояться через неделю, по этому поводу существует согласие руководств фракций коалиции", - приводит агентство слова представителя СДПГ.

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.