Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе - РИА Новости, 05.10.2025
11:59 05.10.2025
Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе
Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе - РИА Новости, 05.10.2025
Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе
Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в газе от ХАМАС переходному комитету, говорится в полученном РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2025
2025
израиль, хамас, в мире, турция, иордания
Израиль, ХАМАС, В мире, Турция, Иордания
Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе

Арабские страны призвали начать переговоры по передаче от Хамас власти в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в газе от ХАМАС переходному комитету, говорится в полученном РИА Новости заявлении.
"Министры иностранных дел приветствуют готовность ХАМАС передать управление Газой переходному Палестинскому административному комитету, состоящему из независимых технократов. Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для достижения консенсуса по механизму для реализации предложения и обсуждения всех его аспектов", - говорится в заявлении.
Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистара, Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствуют призыв американского президента к Израилю с требованием прекратить нападения на Газу и отметили, что подобное развитие событий "представляет собой реальную возможность достичь полномасштабного устойчивого прекращения огня и улучшить критические гуманитарные условия для жителей Газы", - говорится в заявлении.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАСзаявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
ИзраильХАМАСВ миреТурцияИордания
 
 
