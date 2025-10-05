Арабские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе

СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в газе от ХАМАС переходному комитету, говорится в полученном РИА Новости заявлении.

В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.