Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы - РИА Новости, 05.10.2025
11:41 05.10.2025 (обновлено: 11:56 05.10.2025)
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта подтвердили свою совместную приверженность поддержке усилий по реализации предложения президента США Дональда Трампа по сектору Газа и работе над немедленным прекращением войны в Газе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Вчера, 23:25
"Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
Вчера, 04:05
 
