Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы

"Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении.