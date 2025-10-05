https://ria.ru/20251005/gaza-2046476994.html
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы - РИА Новости, 05.10.2025
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:41:00+03:00
2025-10-05T11:41:00+03:00
2025-10-05T11:56:00+03:00
в мире
израиль
группа газ
хамас
турция
иордания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251004/khamas-2046428828.html
https://ria.ru/20251004/izrail-2046309603.html
израиль
турция
иордания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, группа газ, хамас, турция, иордания, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Группа ГАЗ, ХАМАС, Турция, Иордания, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Арабские страны призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
Главы МИД арабских стран призвали выработать механизм вывода ВС Израиля из Газы
СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Главы МИД Турции
, Иордании
, ОАЭ
, Индонезии
, Пакистана
, Саудовской Аравии
, Катара
и Египта
подтвердили свою совместную приверженность поддержке усилий по реализации предложения президента США Дональда Трампа
по сектору Газа и работе над немедленным прекращением войны в Газе.
"Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль
готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС
заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.