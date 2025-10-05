Рейтинг@Mail.ru
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 05.10.2025 (обновлено: 17:59 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/frg-2046516225.html
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти - РИА Новости, 05.10.2025
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти
Рейтинг популярности коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) упал до 38% - минимума со РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:58:00+03:00
2025-10-05T17:59:00+03:00
в мире
германия
сара вагенкнехт
хдс/хсс
левая (партия)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251004/merts-2046302451.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия), bild
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия), Bild
Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти

INSA: рейтинг популярности коалиции ХДС/ХСС и СДПГ упал до 38%

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг популярности коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) упал до 38% - минимума со дня прихода к власти, которого уже не хватает до парламентского большинства, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
"Блок ХДС/ХСС теряет один процентный пункт и опускается до 24%. СДПГ также теряет один пункт и теперь располагает 14%. Таким образом, суммарно черно-красная коалиция набирает всего 38% - это самый низкий показатель с момента начала прихода в мае", - пишет издание.
По данным газеты, ХДС/ХСС показал худший результат за последние полгода, а нынешней коалиции не хватило бы шести процентных пунктов до парламентского большинства, которое при такой расстановке сил составляло бы 44%.
"По сравнению с результатами парламентских выборов 23 февраля 2025 года, блок и СДПГ вместе потеряли семь процентных пунктов - примерно каждого шестого избирателя", - приводит издание слова руководителя INSA Хермана Бинкерта.
Согласно итогам опроса, "Альтернатива для Германии" (АдГ) сохраняет свои набранные на прошлой неделе 26% и остается самой сильной политической силой. Рейтинг "Левой партии" вырос на один пункт до 12%, опередив партию "Зеленые" (11%). "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) обе набрали по 4% и не прошли бы в бундестаг.
Опрос проходил с понедельника по четверг среди 1186 человек. Статистическая погрешность составила около 2,9 процентного пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
4 октября, 01:52
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтХДС/ХССЛевая (партия)Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала