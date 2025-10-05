Опрос: рейтинг ХДС и СДПГ упал до минимума с момента прихода к власти

БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг популярности коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) упал до 38% - минимума со дня прихода к власти, которого уже не хватает до парламентского большинства, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
"Блок ХДС/ХСС теряет один процентный пункт и опускается до 24%. СДПГ также теряет один пункт и теперь располагает 14%. Таким образом, суммарно черно-красная коалиция набирает всего 38% - это самый низкий показатель с момента начала прихода в мае", - пишет издание.
По данным газеты, ХДС/ХСС показал худший результат за последние полгода, а нынешней коалиции не хватило бы шести процентных пунктов до парламентского большинства, которое при такой расстановке сил составляло бы 44%.
"По сравнению с результатами парламентских выборов 23 февраля 2025 года, блок и СДПГ вместе потеряли семь процентных пунктов - примерно каждого шестого избирателя", - приводит издание слова руководителя INSA Хермана Бинкерта.
Согласно итогам опроса, "Альтернатива для Германии" (АдГ) сохраняет свои набранные на прошлой неделе 26% и остается самой сильной политической силой. Рейтинг "Левой партии" вырос на один пункт до 12%, опередив партию "Зеленые" (11%). "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) обе набрали по 4% и не прошли бы в бундестаг.
Опрос проходил с понедельника по четверг среди 1186 человек. Статистическая погрешность составила около 2,9 процентного пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.