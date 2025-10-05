Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство - РИА Новости, 05.10.2025
20:48 05.10.2025 (обновлено: 20:54 05.10.2025)
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство - РИА Новости, 05.10.2025
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 05.10.2025
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство

Reuters: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительство

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
"Жан-Ноэль Барро переизбран на пост министра иностранных дел", - говорится в публикации.
Главой Минобороны Франции назначили экс-министра экономики, пишет Reuters
