Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительство
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 05.10.2025
