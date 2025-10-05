Вхождение Украины в ЕС похоже на затяжной марафон, а не короткий спринт

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Европарламент призвал запустить переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС до конца года - при том, что экономические реалии страны таковы, что для нее процесс вхождения в союз пока выглядит больше, как затяжной марафон, а не короткий спринт. РИА Новости оценило финансовое состояние Украины с точки зрения ее соответствия принципам функционирующей экономики, изучив данные Международного валютного фонда и местных финансовых ведомств.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой . В июне 2024 года переговоры о членстве были запущены символически через торжественные процедуры в Брюсселе , однако по факту полноценные переговоры о присоединении до сих пор не стартовали.

Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

Экономика Украины не формат ЕС

Один из показателей, где разрыв Украины с действующими участниками Евросоюза проявляется особенно ярко, - это бюджетный дефицит. На Украине по итогам прошлого года он составил 17,6% от ВВП, что в в 5,5 раза больше, чем в среднем по ЕС. При этом бюджет страны на 60% был сформирован за счет иностранных поступлений.

Госдолг также наверняка обратит на себя внимание европейских аудиторов. В прошлом году он составил 89,8% от ВВП, что значительно превышает средний для объединения показатель в 65%. При этом у значительной части государств Евросоюз "долговое здоровье" подорвано еще сильнее: это Португалия (94,9%), Испания (101,8%), Бельгия (104,5%), Франция (113,1%), Италия (135,3%) и, наконец, Греция (150,9%).

Еще один фактор, способный поставить под вопрос жизнеспособность страны в рамках ЕС, - это нестабильность ее валютного курса: за последние два года гривна к евро ослабла на четверть.

Кроме бюджетных проблем, внимание финансовых властей Европы несомненно привлечет и высокая инфляция в стране - в августе она достигла отметки в 13,2%, что заметно выше, чем у "антилидеров" по этому показателю в Европе. Для сравнения, Румыния закрыла лето с показателем в 8,5% а Эстония - 6,2%.

С точки зрения торгового баланса, войди Украина в ЕС прямо сейчас, она оказалась бы среди стран с ярко выраженным дефицитом. Так, в прошлом году ее импорт превысил экспорт на 36,45 миллиарда евро. Это сопоставимо с теми странами, кто находится по этому показателю внизу рейтинга, например, с Испанией (-44,1 миллиарда евро) и Грецией (-35 миллиардов евро). При этом наиболее заметный дефицит внешней торговли Евростат в прошлом году зафиксировал у Франции - 102,6 миллиарда евро.

Безработица на Украине втрое выше европейской: в августе она составила 15,3%. Это был бы самый заметный показатель среди стран объединения - в Испании она составляет 10,29%, в Финляндии - 9,3%, в Литве - 8,8%.

Длинный марафон

Техническая подготовка вступления Украины в Евросоюз является вопросом сугубо политическим, поскольку ее экономика не соответствует требованиям объединения, прокомментировала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

При этом экономическое состояние страны - не единственное условие ее участия в ЕС, нельзя забывать о необходимости предварительных реформ в судебной и правовой сферах, добавляет ее коллега с кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Павел Севостьянов.