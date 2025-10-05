Рейтинг@Mail.ru
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 05.10.2025 (обновлено: 16:21 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/everest-2046496387.html
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели - РИА Новости, 05.10.2025
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание "Саньсян душибао". РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:10:00+03:00
2025-10-05T16:21:00+03:00
китай
тибет
непал
в мире
джомолунгма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046498290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd0fa1cd61bb63d3d9b52fa1c70d4105.jpg
https://ria.ru/20250917/alpinistka-2042533319.html
https://rsport.ria.ru/20250906/korobeshko-2040142774.html
https://rsport.ria.ru/20250709/vdovets-2028182434.html
китай
тибет
непал
джомолунгма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада, глубокий снег осложняет спасательную операцию, туристы не могут спуститься, сообщает издание "Саньсян душибао". Сильнейшая за последние годы для начала октября метель началась в субботу, видимость резко сократилась до менее 1 метра, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута. В некоторых районах снегопад полностью засыпал палатки туристов, а яки не могли двигаться из-за глубокого снега. Кадры с места событий публикуют на китайском видеохостинге Youku .
2025-10-05T15:10
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046498290_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae08d13dd6e87490ca5ff267184bd8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, тибет, непал, в мире, джомолунгма
Китай, Тибет, Непал, В мире, Джомолунгма
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели

Около 1000 человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за метели

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 5 окт — РИА Новости. Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание "Саньсян душибао".
"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", — говорится в публикации.
Восхождение советских альпинистов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Отрубила косу и первой покорила Эверест: история Екатерины Ивановой
17 сентября, 19:34
В субботу на восточном склоне горы началась самая сильная за последние несколько лет октябрьская метель, видимость резко сократилась до менее чем одного метра. Из-за обледенелых дорог скалолазы не смогли покинуть базовый лагерь. В некоторых районах снег полностью засыпал туристические палатки, а яки не могли двигаться из-за глубоких сугробов.
Сообщается, что ландшафтный парк Эвереста закрыли в 17:50 (12:50 мск), продажа билетов приостановлена. К месту происшествия направились местные спасательные команды, жители деревень и профессиональные гиды, но из-за перебоев со связью и глубокого снега эвакуация альпинистов затруднена.
Вид на Эверест - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Зона смерти": альпинистка рассказала, чем опасен Эверест
6 сентября, 08:44
По данным портала "Цзиму Синьвэнь", базовый лагерь расположен на высоте 4900 метров над уровнем моря. Сегодня около 5:00 (00:00 мск) попавшие в ловушку скалолазы смогли дозвониться до спасателей. По их словам, там все еще находятся около тысячи человек, некоторые получили переохлаждение, их состояние оценивается как тяжелое.
Местные власти призывали всех, кто планирует посетить этот район в ближайшее время, воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями.
Гора Эверест, или Джомолунгма, — часть Гималайской горной системы. Она расположена на границе Китая и Непала. Ее высота над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году.
Альпинисты Френсис Дистефано и Сергей Арсентьев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Черный вдовец: русский скалолаз бросил жену из США на Эвересте и погиб сам
9 июля, 17:20
 
КитайТибетНепалВ миреДжомолунгма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала