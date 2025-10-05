Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели

ПЕКИН, 5 окт — РИА Новости. Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание "Саньсян душибао"

"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", — говорится в публикации.

В субботу на восточном склоне горы началась самая сильная за последние несколько лет октябрьская метель, видимость резко сократилась до менее чем одного метра. Из-за обледенелых дорог скалолазы не смогли покинуть базовый лагерь. В некоторых районах снег полностью засыпал туристические палатки, а яки не могли двигаться из-за глубоких сугробов.

Сообщается, что ландшафтный парк Эвереста закрыли в 17:50 (12:50 мск), продажа билетов приостановлена. К месту происшествия направились местные спасательные команды, жители деревень и профессиональные гиды, но из-за перебоев со связью и глубокого снега эвакуация альпинистов затруднена.

По данным портала "Цзиму Синьвэнь", базовый лагерь расположен на высоте 4900 метров над уровнем моря. Сегодня около 5:00 (00:00 мск) попавшие в ловушку скалолазы смогли дозвониться до спасателей. По их словам, там все еще находятся около тысячи человек, некоторые получили переохлаждение, их состояние оценивается как тяжелое.

Местные власти призывали всех, кто планирует посетить этот район в ближайшее время, воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями.