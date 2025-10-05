https://ria.ru/20251005/everest-2046496387.html
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели - РИА Новости, 05.10.2025
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание "Саньсян душибао".
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада, глубокий снег осложняет спасательную операцию, туристы не могут спуститься, сообщает издание "Саньсян душибао". Сильнейшая за последние годы для начала октября метель началась в субботу, видимость резко сократилась до менее 1 метра, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута. В некоторых районах снегопад полностью засыпал палатки туристов, а яки не могли двигаться из-за глубокого снега. Кадры с места событий публикуют на китайском видеохостинге Youku .
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
Около 1000 человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за метели
ПЕКИН, 5 окт — РИА Новости.
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада, пишет издание "Саньсян душибао"
.
"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", — говорится в публикации.
В субботу на восточном склоне горы началась самая сильная за последние несколько лет октябрьская метель, видимость резко сократилась до менее чем одного метра. Из-за обледенелых дорог скалолазы не смогли покинуть базовый лагерь. В некоторых районах снег полностью засыпал туристические палатки, а яки не могли двигаться из-за глубоких сугробов.
Сообщается, что ландшафтный парк Эвереста закрыли в 17:50 (12:50 мск), продажа билетов приостановлена. К месту происшествия направились местные спасательные команды, жители деревень и профессиональные гиды, но из-за перебоев со связью и глубокого снега эвакуация альпинистов затруднена.
По данным портала "Цзиму Синьвэнь", базовый лагерь расположен на высоте 4900 метров над уровнем моря. Сегодня около 5:00 (00:00 мск) попавшие в ловушку скалолазы смогли дозвониться до спасателей. По их словам, там все еще находятся около тысячи человек, некоторые получили переохлаждение, их состояние оценивается как тяжелое.
Местные власти призывали всех, кто планирует посетить этот район в ближайшее время, воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями.
Гора Эверест, или Джомолунгма, — часть Гималайской горной системы. Она расположена на границе Китая
и Непала
. Ее высота над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году.