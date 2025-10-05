Рейтинг@Mail.ru
Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции
23:27 05.10.2025
Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции
Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции - РИА Новости, 05.10.2025
Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции
Новым министром финансов Франции назначен Ролан Лескюр, глава МВД и министр юстиции страны сохранили свои должности в новом правительстве, передает агентство... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
жеральд дарманен
себастьян лекорню
франция
франция, эммануэль макрон, жеральд дарманен, себастьян лекорню
Франция, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Себастьян Лекорню
Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции

Reuters: Ролан Лескюр стал новым министром финансов Франции

Ролан Лескюр
Ролан Лескюр - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Ролан Лескюр. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новым министром финансов Франции назначен Ролан Лескюр, глава МВД и министр юстиции страны сохранили свои должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
"Ролан Лескюр, близкий союзник президента Франции Эммануэля Макрона, был назначен министром финансов в новом правительстве", - пишет агентство.
Кроме того, несколько ключевых министров остались на своих постах, в том числе глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.
Ранее Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Во Франции потребовали от Макрона выслать из страны израильского посла
3 октября, 16:09
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЖеральд ДарманенСебастьян Лекорню
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
