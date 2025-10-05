https://ria.ru/20251005/es-2046545736.html
Дмитриев посоветовал эстонскому политику-педофилу не читать нравоучений
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил председателю комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсону о его связанном с педофилией прошлом и посоветовал держаться подальше от детей, а также не читать антироссийских нравоучений другим.
В субботу Дмитриев
в соцсети Х поздравил лидера чешского оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша
с победой его движения на выборах в парламент Чехии, заявив о "пробуждении" Европы
. В ответ на это Михкельсон
оставил негативный комментарий, утверждая, что подобная похвала может означать, что политическая позиция Бабиша якобы может служить интересам России
.
В ответ на такое сообщение Дмитриев опубликовал новость телерадиокомпании ERR от 2022 года о том, что на телефоне Михкельсона были найдены фото обнаженных детей в неподобающих позах, в результате чего дело попало в эстонский суд, который постановил, что политик "действовал этически предосудительно, делая такие фото".
"Несмотря на то, что он "извинился перед судом и сделал выводы", возможно, эстонским педофилам стоит держаться подальше от детей и не читать нравоучений другим... Почему педофильская братия так настойчива и агрессивна?" - добавил Дмитриев.