Дмитриев посоветовал эстонскому политику-педофилу не читать нравоучений

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил председателю комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсону о его связанном с педофилией прошлом и посоветовал держаться подальше от детей, а также не читать антироссийских нравоучений другим.

В субботу Дмитриев в соцсети Х поздравил лидера чешского оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент Чехии, заявив о "пробуждении" Европы . В ответ на это Михкельсон оставил негативный комментарий, утверждая, что подобная похвала может означать, что политическая позиция Бабиша якобы может служить интересам России

В ответ на такое сообщение Дмитриев опубликовал новость телерадиокомпании ERR от 2022 года о том, что на телефоне Михкельсона были найдены фото обнаженных детей в неподобающих позах, в результате чего дело попало в эстонский суд, который постановил, что политик "действовал этически предосудительно, делая такие фото".