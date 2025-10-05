https://ria.ru/20251005/es-2046535924.html
Главой Минобороны Франции назначили экс-министра экономики, пишет Reuters
Главой Минобороны Франции назначили экс-министра экономики, пишет Reuters - РИА Новости, 05.10.2025
Главой Минобороны Франции назначили экс-министра экономики, пишет Reuters
Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 05.10.2025
