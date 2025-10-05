Рейтинг@Mail.ru
ЕС призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия - РИА Новости, 05.10.2025
19:55 05.10.2025
ЕС призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия
ЕС призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия
ЕС призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Евросоюз призывает все стороны в Грузии воздержаться от насилия, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос.
"Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем правительство защитить свободу собраний и выражения мнений граждан. Необходим конструктивный и всеобъемлющий диалог с участием всех политических сил и представителей гражданского общества, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия",- говорится в заявлении.
Дипломаты заявляют, что ЕС решительно отвергает и осуждает "дезинформацию о роли Европейского союза в Грузии", а также осуждает личные нападки на посла ЕС.
"Нападки на независимые СМИ, принятие законов против гражданского общества, аресты оппонентов и активистов, а также поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии резко сократили возможность проведения конкурентных выборов", - сказано в заявлении.
