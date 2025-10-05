ЕС призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия

ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Евросоюз призывает все стороны в Грузии воздержаться от насилия, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем правительство защитить свободу собраний и выражения мнений граждан. Необходим конструктивный и всеобъемлющий диалог с участием всех политических сил и представителей гражданского общества, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия",- говорится в заявлении.