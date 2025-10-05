Рейтинг@Mail.ru
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
17:05 05.10.2025
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
Полиция Каталонии задержала десять человек, а 23 человека получили ранения, один из них тяжёлые, во время столкновений на субботней пропалестинской акции в... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
каталония
барселона (город)
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046509607_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_f6fd396709259af8ce69eff5efbd6a33.jpg
каталония
барселона (город)
мадрид
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека

Cadena Ser: на пропалестинской акции в Барселоне пострадали 23 человека

© AP Photo / Emilio MorenattiСтолкновения полицейских с протестующими во время пропалестинского митинга в Барселоне, Испания
Столкновения полицейских с протестующими во время пропалестинского митинга в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Столкновения полицейских с протестующими во время пропалестинского митинга в Барселоне, Испания
МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Полиция Каталонии задержала десять человек, а 23 человека получили ранения, один из них тяжёлые, во время столкновений на субботней пропалестинской акции в Барселоне, сообщает телеканал Cadena Ser.
"По меньшей мере 23 человека пострадали, один из них - тяжело, в результате столкновений во время пропалестинской акции в Барселоне. Полиция Каталонии (Mossos d"Esquadra) задержала 10 человек за участие в общественных беспорядках", - передает телеканал.
По его информации, среди пострадавших - 19 сотрудников правоохранительных органов. Один из них в тяжёлом состоянии был доставлен в госпиталь.
Беспорядки начались после окончания демонстрации, прошедшей в субботу днём. Группа участников акции напала на заведения общественного питания и торговые точки в центре города. Пострадали фасады ресторанов McDonald"s, Burger King, Starbucks и супермаркета Carrefour. Полиция применила силу для разгона демонстрантов на площади Каталонии, где часть протестующих отказывалась расходиться.
В субботу тысячи человек вышли на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании в поддержку Палестины и с требованиями к властям своей страны разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.
Заголовок открываемого материала