В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
Полиция Каталонии задержала десять человек, а 23 человека получили ранения, один из них тяжёлые, во время столкновений на субботней пропалестинской акции в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:05:00+03:00
в мире
каталония
барселона (город)
мадрид
burger king (бургер кинг)
В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека
Cadena Ser: на пропалестинской акции в Барселоне пострадали 23 человека