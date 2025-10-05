https://ria.ru/20251005/es-2046509259.html
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии - РИА Новости, 05.10.2025
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на мероприятия по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:53:00+03:00
2025-10-05T16:53:00+03:00
2025-10-05T17:22:00+03:00
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
