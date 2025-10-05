Рейтинг@Mail.ru
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
16:53 05.10.2025 (обновлено: 17:22 05.10.2025)
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии
Депутат Европарламента пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии

Евродепутат Блага пришел с георгиевской лентой на торжества в Словакии

Кадр трансляции торжественных мероприятий по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции 1944 года
© Правительство Словакии
Кадр трансляции торжественных мероприятий по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции 1944 года
БРАТИСЛАВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на мероприятия по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, следует из трансляции.
Торжество прошло на военном мемориале, который находится на Дуклинском перевале на границе с Польшей. За время боевых действий на востоке страны погибли около 21 тысячи красноармейцев и порядка 1,8 тысячи человек из чехословацкого корпуса.
В мероприятии приняли участие президент Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши, премьер Роберт Фицо, а также министры, депутаты и другие официальные лица. Блага сидел во втором ряду в черном пальто, на левой стороне которого приколота георгиевская лента.
Карпатско-Дуклинская операция вошла в историю как крупнейшее и самое кровавое сражение Второй мировой войны на территории Словакии.
