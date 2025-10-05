Рейтинг@Mail.ru
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2025
15:52 05.10.2025
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт
в мире, чехия, венгрия, европа, андрей бабиш, виктор орбан, роберт фицо, европарламент, еврокомиссия
В мире, Чехия, Венгрия, Европа, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Европарламент, Еврокомиссия
© Getty Images / Anadolu / Lukas KabonЛидер ANO Андрей Бабиш проводит пресс-конференцию в штаб-квартире движения в Праге, Чехия
© Getty Images / Anadolu / Lukas Kabon
Лидер ANO Андрей Бабиш проводит пресс-конференцию в штаб-квартире движения в Праге, Чехия
БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Победа чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") под руководством экс-премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах станет серьезной поддержкой для премьера Венгрии Виктора Орбана и всех патриотических сил Европы, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
Орбан до окончания подсчета голосов в субботу поздравил Бабиша с победой его движения на парламентских выборах в Чехии и назвал это хорошей новостью для Европы.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
Вчера, 20:38
"Победа на выборах ANO, входящей во фракцию "Патриоты за Европу" Европарламента, и ожидаемое формирование правительства - серьезная поддержка для патриотического венгерского правительства и европейцев, приверженных миролюбивой, антимигрантской и традиционной христианской культуре Европы, стремящихся разрешить украинский конфликт путем переговоров и критикующих империалистические устремления Еврокомиссии в Брюсселе", - сказал агентству Киселли.
Вместе с тем, по словам аналитика, вряд ли стоит ожидать от Чехии такого же открытого противостояния с Брюсселем, которое ведет Венгрия, поскольку движение Бабиша не набрало большинства голосов в парламенте и сможет рассчитывать только на коалиционное правительство, поэтому новые чешские власти будут вести довольно осторожную политику, чтобы не рисковать финансированием от Евросоюза.
"Отношения между Чехией и Венгрией заметно улучшатся: ожидается увеличение числа двусторонних визитов и совместных трехсторонних инициатив со Словакией", - отметил Киселли.
Эксперт добавил, что Бабиш выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский союз, как и Орбан.
Основанное и возглавляемое Бабишем ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 34,51% голосов избирателей по итогам окончательных результатов голосования. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов.
Как ранее передавало агентство ЧТК, правительство Чехии весной 2024 года приостановило проведение межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности по вопросу военной помощи Украине. Чехия - один из самых активных поставщиков оружия киевскому режиму. В свою очередь, правительство словацкого премьера Роберта Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Глава РФПИ поздравил лидера чешского движения ANO с победой на выборах
02:09
 
В миреЧехияВенгрияЕвропаАндрей БабишВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
