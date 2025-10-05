Более 40 полицейских пострадали в столкновениях на акции в Риме

https://ria.ru/20251005/es-2046500050.html
Более 40 правоохранителей пострадали в столкновениях на манифестации в поддержку Палестины в субботу вечером в Риме, сообщает местное управление полиции. РИА Новости, 05.10.2025
Участники шествия в поддержку Палестины, прошедшие по улицам Рима, достигли площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, где проводят митинг, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы манифестации, обращающиеся к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского, говорят о миллионе участников митинга.
РИМ, 5 окт – РИА Новости. Более 40 правоохранителей пострадали в столкновениях на манифестации в поддержку Палестины в субботу вечером в Риме, сообщает местное управление полиции.
"Тридцать пять сотрудников полиции, три - финансовой гвардии, два карабинера и один сотрудник пенитенциарной полиции обратились за медицинской помощью после серьезного агрессивного и противоправного поведения экстремистов, участвовавших в марше за Палестину" - говорится в сообщении.
Как заявляла полиция, в шествии и митинге в поддержку Палестины
и "Флотилии стойкости", прошедшем в субботу по улицам итальянской столицы, участие принятие около 250 тысяч человек. Организаторы манифестации на месте сообщали о миллионе участников.
Вечером группа радикалов, отколовшихся от демонстрации, вступила в стычки с полицией. Манифестанты пытались попасть в центр города через улицу, проходящую через базилику Санта-Мария-Маджоре и прилегающий к ней квартал. У собора их встретил кордон полиции, который применил водометы и дубинки в противостоянии с сотней протестующих. Радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, закидывая полицию петардами и бутылками. В ответ силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы. В столкновениях протестующие нанесли повреждения фасаду супермаркета и подожгли машину полиции, разбив ей окна.
По итогам столкновений опознаны личности 262 человек, 12 задержаны, двое из них помещены под арест, сообщила полиция.
Ранее МВД страны заявило, что 55 полицейских пострадали в четверг и пятницу в ходу столкновениях на массовых выступлениях в поддержку Палестины в Италии
. Выступления в ряде городов закончились стычками с полицией. Так, столкновения произошли в Милане
, Турине
и Болонье
на местных вокзалах и перекрытых манифестантами автострадах.