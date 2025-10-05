Более 40 полицейских пострадали в столкновениях на акции в Риме

РИМ, 5 окт – РИА Новости. Более 40 правоохранителей пострадали в столкновениях на манифестации в поддержку Палестины в субботу вечером в Риме, сообщает местное управление полиции.

"Тридцать пять сотрудников полиции, три - финансовой гвардии, два карабинера и один сотрудник пенитенциарной полиции обратились за медицинской помощью после серьезного агрессивного и противоправного поведения экстремистов, участвовавших в марше за Палестину" - говорится в сообщении.

Как заявляла полиция, в шествии и митинге в поддержку Палестины и "Флотилии стойкости", прошедшем в субботу по улицам итальянской столицы, участие принятие около 250 тысяч человек. Организаторы манифестации на месте сообщали о миллионе участников.

Вечером группа радикалов, отколовшихся от демонстрации, вступила в стычки с полицией. Манифестанты пытались попасть в центр города через улицу, проходящую через базилику Санта-Мария-Маджоре и прилегающий к ней квартал. У собора их встретил кордон полиции, который применил водометы и дубинки в противостоянии с сотней протестующих. Радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, закидывая полицию петардами и бутылками. В ответ силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы. В столкновениях протестующие нанесли повреждения фасаду супермаркета и подожгли машину полиции, разбив ей окна.

По итогам столкновений опознаны личности 262 человек, 12 задержаны, двое из них помещены под арест, сообщила полиция.