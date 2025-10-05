МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уязвимости в безопасности, позволяющие хакерам красть данные, обнаружены в системе цифровых удостоверений личности в Эстонии, пишет издание Уязвимости в безопасности, позволяющие хакерам красть данные, обнаружены в системе цифровых удостоверений личности в Эстонии, пишет издание Daily Mail.

По данным газеты, цифровые удостоверения личности, на которых указаны фотография, имя, уникальный номер и дата рождения, а также имеется микрочип, хранящий дополнительную персональную информацию, используются в Эстонии уже более 20 лет.

"Эстонская система цифрового удостоверения личности страдает от ошибок и проблем безопасности, которые позволяют хакерам красть данные и помогают мошенникам получать деньги... В хвалёной схеме в Эстонии были обнаружены уязвимости в системе безопасности, которые позволили мошенникам обходить системы шифрования, чтобы похищать сбережения жертв и раскрывать имена и фотографии граждан", - говорится в сообщении.

Daily Mail при этом отмечает, что система цифровых ID в Эстонии стала прототипом для подобной системы в Великобритании . Как пишет издание, пользователи также неоднократно становились жертвами фишинговых писем и звонков от мошенников, которые убеждали их раскрыть PIN-коды своих карт и похищали деньги с их банковских счетов, что является "мрачным предупреждением" о том, что может произойти в Великобритании.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден, чья должность канцлера герцогства Ланкастерского является второй по важности после премьерского кресла, заявил, что Британия должна ввести систему цифрового удостоверения личности, аналогичной внедренной в Эстонии, где каждому гражданину присваивается уникальный номер.

В начале сентября пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Кира Стармера заявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с нелегальными мигрантами, которые покупают поддельные документы.

Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с нелегальной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики считают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами. Во вторник активистская группа Big Borther Watch ("слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, назвала инициативу "антиутопической" и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".