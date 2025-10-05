Филат обвинил ЕС в подавлении свободы выбора граждан Молдавии

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Страны ЕС под видом демократической поддержки вынуждают граждан Молдавии на выборах голосовать за тех политиков, которые выгодны Брюсселю, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Во время выборов в Республике Молдова проявились влияния с разных сторон..., некоторые европейские столицы, от Брюсселя до Парижа, Бухареста и Варшавы, стремились направить выбор молдавских граждан в русло, удобное их собственным политическим интересам. Вместо уважения к свободному волеизъявлению граждан мы стали свидетелями соревнования давлений и посланий, замаскированных под "демократическую поддержку", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, пока внутренняя политика остаётся слабой, а государственные институты уязвимыми, любая внешняя сила найдёт открытую дверь
"Вместо того чтобы содействовать подлинному демократическому процессу, великие державы рассматривают Молдову как трофей на геополитической шахматной доске. Самое печальное в этом всём то, что сама европейская демократия, похоже, подошла к опасной черте: выборы всё чаще превращаются не в столкновение идей, а в состязание манипуляций, в борьбу между командами консультантов и кампаниями дезинформации", - подчеркнул Филат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. Ранее в пятницу лидер входящей в Патриотический блок Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии провоцируют повторные или досрочные выборы, пытаясь исключить партию "Демократия дома".
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
