Филат обвинил ЕС в подавлении свободы выбора граждан Молдавии

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Страны ЕС под видом демократической поддержки вынуждают граждан Молдавии на выборах голосовать за тех политиков, которые выгодны Брюсселю, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.