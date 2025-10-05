Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/es-2046459587.html
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая - РИА Новости, 05.10.2025
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая
Евросоюз готовит новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) для снижения технологической зависимости от США и Китая, союз хочет продвигать... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:58:00+03:00
2025-10-05T08:58:00+03:00
технологии
сша
китай
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251004/britaniya-2046384828.html
https://ria.ru/20251005/kitay-2046383439.html
сша
китай
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, китай, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Технологии, США, Китай, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая

FT: ЕС готовит стратегию по снижению зависимости от США и Китая в области ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Евросоюз готовит новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) для снижения технологической зависимости от США и Китая, союз хочет продвигать собственные платформы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение проект документа.
"Брюссель представит план, направленный на обеспечение цифрового суверенитета, предупреждая, что технологии могут быть "превращены в оружие" геополитическими противниками. Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков. Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока", - говорится в сообщении.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России
Вчера, 16:51
Как пишет газета, в стратегии подчёркивается необходимость расширения использования ИИ в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство. Издание со ссылкой на документ также отмечает, что Еврокомиссия намерена укрепить суверенитет ЕС в области ИИ путём ускорения разработки и использования местных технологий искусственного интеллекта.
По данным Financial Times, стратегия будет обнародована 7 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс
08:00
 
ТехнологииСШАКитайБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала