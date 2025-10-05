https://ria.ru/20251005/efimov-2046268156.html
Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном
Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном - РИА Новости, 05.10.2025
Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном
В Зеленограде возвели новый детский сад с бассейном на десять групп для 250 детей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:12:00+03:00
2025-10-05T12:12:00+03:00
2025-10-05T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
https://ria.ru/20251002/efimov-2045697715.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном
Ефимов: в Зеленограде построили новый детский сад с бассейном
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Зеленограде возвели новый детский сад с бассейном на десять групп для 250 детей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что площадь детсада составила 5,2 тысячи квадратных метров, его построили на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники.
"В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами. В здании разместили пищеблок полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн с сопутствующими помещениями и оборудованием", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Детский сад в составе нового ЖК стал частью городской системы образования и уже принял первых ребят. Для них на прилегающей территории обустроили игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в Хорошевском районе города начали строительство образовательного комплекса.