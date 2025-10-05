Ефимов: в Зеленограде возвели детский сад с бассейном

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Зеленограде возвели новый детский сад с бассейном на десять групп для 250 детей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он добавил, что площадь детсада составила 5,2 тысячи квадратных метров, его построили на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники.

"В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами. В здании разместили пищеблок полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн с сопутствующими помещениями и оборудованием", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Детский сад в составе нового ЖК стал частью городской системы образования и уже принял первых ребят. Для них на прилегающей территории обустроили игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы, добавляется в пресс-релизе.