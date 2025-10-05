Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП

https://ria.ru/20251005/dtp-2046546992.html
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Белгородской области, управляя машиной своего отца, не справился с управлением и врезался в дерево, что привело к гибели троих несовершеннолетних пассажиров, сам водитель и еще один пассажир госпитализированы с травмами, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным, ДТП произошло в воскресенье около 19 часов 15 минут в селе Зозули Борисовского района Белгородской области
. Пятнадцатилетний подросток, управляя принадлежащим отцу автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась сначала в придорожное дерево, а затем в забор частного дома.
"В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля – юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены несовершеннолетний водитель автомобиля и его пассажир 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.