Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 05.10.2025
23:32 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/dtp-2046546992.html
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
происшествия
белгородская область
белгородская область
2025
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Белгородской области, управляя машиной своего отца, не справился с управлением и врезался в дерево, что привело к гибели троих несовершеннолетних пассажиров, сам водитель и еще один пассажир госпитализированы с травмами, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным, ДТП произошло в воскресенье около 19 часов 15 минут в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Пятнадцатилетний подросток, управляя принадлежащим отцу автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась сначала в придорожное дерево, а затем в забор частного дома.
«

"В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля – юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены несовершеннолетний водитель автомобиля и его пассажир 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
