Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Белгородской области, управляя машиной своего отца, не справился с управлением и врезался в дерево, что привело к гибели троих несовершеннолетних пассажиров, сам водитель и еще один пассажир госпитализированы с травмами, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.