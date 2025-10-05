В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек

САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Восемь человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Сызранском районе Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
По данным ведомства, авария произошла ночью в воскресенье на 884-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" в Сызранском районе.
«
"(Произошло, - ред.) столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery (водитель и четыре пассажира, из них трое несовершеннолетних, пострадали), фуры Volvo и легкового автомобиля Kia (водитель и два пассажира пострадали). Пострадавших восемь человек", - сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Пострадавшие госпитализированы в сызранскую больницу.
В региональном ГУМВД России сообщили, что, предварительно, большегруз DAF наехал на легковые автомобили и фуру Volvo, которые остановились на красный сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.