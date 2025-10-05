В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек

«

"(Произошло, - ред.) столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery (водитель и четыре пассажира, из них трое несовершеннолетних, пострадали), фуры Volvo и легкового автомобиля Kia (водитель и два пассажира пострадали). Пострадавших восемь человек", - сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.