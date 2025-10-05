Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.10.2025
08:30 05.10.2025
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.10.2025
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек
Восемь человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Сызранском районе Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2025
сызранский район
происшествия
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сызранский район
самарская область
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек

Под Самарой восемь человек пострадали при столкновении четырех машин

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Восемь человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Сызранском районе Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
По данным ведомства, авария произошла ночью в воскресенье на 884-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" в Сызранском районе.
«
"(Произошло, - ред.) столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery (водитель и четыре пассажира, из них трое несовершеннолетних, пострадали), фуры Volvo и легкового автомобиля Kia (водитель и два пассажира пострадали). Пострадавших восемь человек", - сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Пострадавшие госпитализированы в сызранскую больницу.
В региональном ГУМВД России сообщили, что, предварительно, большегруз DAF наехал на легковые автомобили и фуру Volvo, которые остановились на красный сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
05:32
 
Volvo AB, Kia Rio, Сызранский район, Происшествия, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
