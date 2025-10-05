https://ria.ru/20251005/dtp-2046449361.html
В ДТП в Забайкалье погибли два человека
Два человека погибли при столкновении легковушки и большегруза в Забайкалье, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 05.10.2025
В ДТП в Забайкалье погибли два человека
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легковушки и большегруза в Забайкалье, сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 721-м километре федеральной трассы Иркутск
— Чита в Хилокском округе. Автомобиль "Жигули" выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗ-2107 погибли. Пассажир ВАЗ-2107 доставлен в ГУЗ "Петровск-Забайкальская ЦРБ", — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель и пассажиры "Жигулей" — жители Петровск-Забайкальского округа, они ехали в Читу.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются.