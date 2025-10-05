В РФПИ оценили вероятность продления ДСНВ Вашингтоном

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вероятность продления срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны США довольно высока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
«
"Президент (России) назвал меру (продление срока действия ДСНВ - ред.) жизнеспособной в случае, если в Вашингтоне примут аналогичное решение. Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
