В РФПИ оценили вероятность продления ДСНВ Вашингтоном

"Президент (России) назвал меру (продление срока действия ДСНВ - ред.) жизнеспособной в случае, если в Вашингтоне примут аналогичное решение. Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.