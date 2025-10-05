https://ria.ru/20251005/donetsk-2046540307.html
Над Донецком прогремел мощный взрыв
Над Донецком прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 06.10.2025
Над Донецком прогремел мощный взрыв
Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-05T21:37:00+03:00
2025-10-05T21:37:00+03:00
2025-10-06T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854969716_0:243:2814:1826_1920x0_80_0_0_3f6a3cc8a6b4bcf4c0c2123fc006db93.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854969716_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b251d180488393733b585fb81238bce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Донецком прогремел мощный взрыв
Над Донецком прогремел мощный взрыв, он был слышен на северо-западе города