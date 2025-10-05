Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 05.10.2025 (обновлено: 09:23 06.10.2025)
Над Донецком прогремел мощный взрыв
Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2025
Над Донецком прогремел мощный взрыв

Над Донецком прогремел мощный взрыв, он был слышен на северо-западе города

Взрыв в небе над Донецком
Взрыв в небе над Донецком - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Взрыв в небе над Донецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 21.25 и 21.30 мск над Донецком прозвучал мощный взрыв. Он был слышен в северо-западной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
