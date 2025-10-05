Глава РФПИ поздравил лидера чешского движения ANO с победой на выборах

https://ria.ru/20251005/dmitriev-2046438518.html

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поздравил лидера чешского оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент Чехии, заявив о "пробуждении" Европы. "Поздравляю Андрея Бабиша, чешский народ и "Патриотов за Европу" (политическая группа в Европарламенте – ред.)! Европа пробуждается – долой бесконтрольную миграцию, разжигание войны, цензуру и экономический упадок. Правые силы побеждают по всей Европе", - написал Дмиртиев на своей странице в соцсети Х. Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.

