Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС Линк".

Дипфейки - это видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей и практически не отличимые от реальных. Наиболее распространенные виды дипфейков – гиперреалистичная замена лиц в видео, аудиодипфейки и фотореалистичные портреты, используемые в рекламе и соцсетях.

"Оказалось, что понятие "дипфейк" знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали. ... При этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян из городов-миллиоников.

Отмечается, что в основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете - 64% или рекламе - 27%. Однако есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. Так, в 19% случаев мошенники имитируют друзей и родственников, в 18% - руководителей и коллег респондентов.

При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса. Тогда как в малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже, а в микробизнесе не встречаются вообще.

По подсчетам аналитиков, чаще всего мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в мессенджерах Telegram WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская). На втором месте - социальные сети.