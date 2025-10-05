https://ria.ru/20251005/dipfeyk-2046468261.html
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование - РИА Новости, 05.10.2025
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:30:00+03:00
2025-10-05T09:30:00+03:00
2025-10-05T09:30:00+03:00
россия
мтс
telegram
коронавирус covid-19
воздушно-космические силы россии
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963542547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bed2dc43e839880712ef74c0202920e0.jpg
https://ria.ru/20251005/moshenniki-2046451114.html
https://ria.ru/20251004/moshenniki-2046393605.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963542547_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_7c89cf41f98ed71df05d3586deb06fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мтс, telegram, коронавирус covid-19, воздушно-космические силы россии, технологии
Россия, МТС, Telegram, Коронавирус COVID-19, Воздушно-космические силы России, Технологии
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
"МТС Линк": 48 процентов респондентов никогда не слышали о дипфейках
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС Линк".
Дипфейки - это видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей и практически не отличимые от реальных. Наиболее распространенные виды дипфейков – гиперреалистичная замена лиц в видео, аудиодипфейки и фотореалистичные портреты, используемые в рекламе и соцсетях.
"Оказалось, что понятие "дипфейк" знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали. ... При этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян из городов-миллиоников.
Отмечается, что в основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете - 64% или рекламе - 27%. Однако есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. Так, в 19% случаев мошенники имитируют друзей и родственников, в 18% - руководителей и коллег респондентов.
При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса. Тогда как в малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже, а в микробизнесе не встречаются вообще.
По подсчетам аналитиков, чаще всего мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в мессенджерах Telegram
и WhatsApp
(принадлежит компании Meta, которая запрещена в России
как экстремистская). На втором месте - социальные сети.
"Успешная атака с подменой личности руководителя может стоить компании миллионы рублей и принести существенный репутационный ущерб. Уберечь от кражи корпоративных данных может разделение рабочих и личных коммуникаций: если для общения в компании используется только корпоративная ВКС
-платформа, доверие к видеозвонку от руководителя в Telegram по определению будет ниже. К тому же, разработчики корпоративных ВКС-систем активно встраивают в них специальные антифрод-решения", - поделился исполнительный директор "МТС
Линк" Павел Потехин.