Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование - РИА Новости, 05.10.2025
09:30 05.10.2025
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование - РИА Новости, 05.10.2025
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с... РИА Новости, 05.10.2025
россия
россия
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование

"МТС Линк": 48 процентов респондентов никогда не слышали о дипфейках

© iStock.com / Matic GrmekМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© iStock.com / Matic Grmek
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, при этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС Линк".
Дипфейки - это видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей и практически не отличимые от реальных. Наиболее распространенные виды дипфейков – гиперреалистичная замена лиц в видео, аудиодипфейки и фотореалистичные портреты, используемые в рекламе и соцсетях.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль
07:03
"Оказалось, что понятие "дипфейк" знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали. ... При этом почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян из городов-миллиоников.
Отмечается, что в основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете - 64% или рекламе - 27%. Однако есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. Так, в 19% случаев мошенники имитируют друзей и родственников, в 18% - руководителей и коллег респондентов.
При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса. Тогда как в малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже, а в микробизнесе не встречаются вообще.
По подсчетам аналитиков, чаще всего мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская). На втором месте - социальные сети.
"Успешная атака с подменой личности руководителя может стоить компании миллионы рублей и принести существенный репутационный ущерб. Уберечь от кражи корпоративных данных может разделение рабочих и личных коммуникаций: если для общения в компании используется только корпоративная ВКС-платформа, доверие к видеозвонку от руководителя в Telegram по определению будет ниже. К тому же, разработчики корпоративных ВКС-систем активно встраивают в них специальные антифрод-решения", - поделился исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Россиянам назвали главные признаки мошенничества в сфере инвестиций
Вчера, 17:57
 
