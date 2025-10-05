Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году

Она напомнила, что материнский капитал ежегодно индексируется по уровню инфляции предыдущего года. В 2026 году размер индексации составит 6,8 %.

“Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, "доплата" за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей”, - пояснила она.