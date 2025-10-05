Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 05.10.2025 (обновлено: 04:13 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/deyneko-2046444008.html
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году - РИА Новости, 05.10.2025
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году
Материнский капитал и другие выплаты на детей будут проиндексированы с 1 февраля, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T04:12:00+03:00
2025-10-05T04:13:00+03:00
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940547195_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_3f10150a2a9bc4b8e936146c77cc1c1c.jpg
https://ria.ru/20250730/mordoviya-2032445427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940547195_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a22dd4bc2a465a119751642f06c1064a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга дайнеко, моифинансы.рф, общество
Россия, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, Общество
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году

Дейнеко: материнский капитал проиндексируют в России с 1 февраля

© iStock.com / evgenyatamanenkoДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© iStock.com / evgenyatamanenko
Девушка с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Материнский капитал и другие выплаты на детей будут проиндексированы с 1 февраля, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
Она напомнила, что материнский капитал ежегодно индексируется по уровню инфляции предыдущего года. В 2026 году размер индексации составит 6,8 %.
“Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, "доплата" за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей”, - пояснила она.
В следующем году также вырастут пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом появится возможность вернуть часть НДФЛ. Это получится сделать, если семья соответствует определенным условиям, заключила Дайнеко.
Семья - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Выплату региона за третьего и последующих детей получили 160 семей Мордовии
30 июля, 18:55
 
РоссияОльга ДайнекоМоифинансы.рфОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала