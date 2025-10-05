https://ria.ru/20251005/delo-2046547463.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2025
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР
Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления... РИА Новости, 05.10.2025
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
В воскресенье в силовых структурах объявили РИА Новости, что произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче
, повреждены крыша и несколько квартир. Глава муниципалитета Сергей Соловьев
заявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В муниципалитете введен режим ЧС.
«
"Следственными органами следственного управления СК
Российской Федерации по Луганской Народной Республике
в связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в городе Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала агентству Марковская.
По словам старшего помощника, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, изымается газоиспользующее оборудование, назначены судебные экспертизы.
"Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя республиканского следкома. Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего. Точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - заключила Марковская.