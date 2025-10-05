Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/delo-2046547463.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2025
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР
Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T23:43:00+03:00
2025-10-05T23:43:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
красный луч
сергей соловьев (режиссер)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046491359_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4dfb502b7c59d87fcfd2a04dff6d12f8.jpg
https://ria.ru/20250707/kursk-2027719759.html
луганская народная республика
россия
красный луч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046491359_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_187477ac921f23967538f1942c6bb38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, россия, красный луч, сергей соловьев (режиссер), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Красный Луч, Сергей Соловьев (режиссер), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
В воскресенье в силовых структурах объявили РИА Новости, что произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждены крыша и несколько квартир. Глава муниципалитета Сергей Соловьев заявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В муниципалитете введен режим ЧС.
«
"Следственными органами следственного управления СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике в связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в городе Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала агентству Марковская.
По словам старшего помощника, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, изымается газоиспользующее оборудование, назначены судебные экспертизы.
"Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя республиканского следкома. Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего. Точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - заключила Марковская.
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв
7 июля, 17:17
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияКрасный ЛучСергей Соловьев (режиссер)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала