Рейтинг@Mail.ru
В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/chikungunya-2046504940.html
В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья
В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 05.10.2025
В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья
Китайские эпидемиологи выявили почти 3,2 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю, следует из обнародованных в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:16:00+03:00
2025-10-05T16:16:00+03:00
китай
гуандун
гуанчжоу
российский союз туриндустрии (рст)
чикунгунья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbe3a6e051e8c1e2632360866a0145f9.jpg
https://ria.ru/20250831/chikungunya-2038664021.html
https://ria.ru/20250906/riski-2040129330.html
https://ria.ru/20250831/chikungunya-2038662219.html
китай
гуандун
гуанчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7eba6a7ed4d7943c761bdcff1ccea45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, гуандун, гуанчжоу, российский союз туриндустрии (рст), чикунгунья
Китай, Гуандун, Гуанчжоу, Российский союз туриндустрии (РСТ), Чикунгунья
В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья

За неделю в провинции КНР Гуандун выявили 3181 новый случай лихорадки чикунгунья

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВ китайской больнице
В китайской больнице - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
В китайской больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости. Китайские эпидемиологи выявили почти 3,2 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю, следует из обнародованных в воскресенье данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции.
«

"В период с 28 сентября по 4 октября в провинции был выявлен 3181 новый случай лихорадки чикунгунья. Тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано", - говорится в сообщении на сайте центра.

Укус комара - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Медики перечислили симптомы лихорадки чикунгунья
31 августа, 15:06
Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в городах Цзянмэнь (2480), Фошань (157), Гуанчжоу (138), Чжаоцин (101) и Шэньчжэнь (81).
Как уточнил главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь, недавняя вспышка лихорадки чикунгунья в городе Цзянмэнь побудила местные власти запустить механизм реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения третьего уровня и провести комплексную работу по профилактике и контролю, что позволило сдержать стремительный рост эпидемии, тем не менее, уровень заражений все еще высок.
Ранее Кан Минь указывал, что с сентября по октябрь в провинции Гуандун продолжается сезон активного распространения комаров, и в сочетании с влиянием тайфунов и обильных осадков, а также общенациональных каникул с 1 по 8 октября по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени, мобильность населения возрастает, что повышает риск передачи и распространения чикунгуньи.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Попова оценила риски распространения лихорадки чикунгунья в России
6 сентября, 04:13
В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
Медработник - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Россиянам рассказали, как не заразиться лихорадкой чикунгунья
31 августа, 14:55
 
КитайГуандунГуанчжоуРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Чикунгунья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала