Трамп распорядился направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп утвердил (Отправку. — Прим. ред.) 300 нацгвардейцев для защиты федеральных служащих и активов", — заявила представитель Белого дома Абигейл Джексон, чьи слова приводит агентство Франс Пресс.
Трамп 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы Нацгвардии в город.
Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.
Хозяин Белого дома также заявлял о намерении отправить солдат в Нью-Йорк и еще несколько крупных городов.
В середине августа Трамп объявлял о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне, куда были направлены войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
