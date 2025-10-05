Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился направить 300 нацгвардейцев в Чикаго
04:06 05.10.2025 (обновлено: 04:48 05.10.2025)
Трамп распорядился направить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Трамп распорядился направить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго, сообщил Белый дом. РИА Новости, 05.10.2025
Прибытие пограничной службы США в Чикаго после сообщений Трампа о планах навести порядок в городе
Пограничная служба США прибыла в Чикаго после сообщений Трампа о планах ввести нацгвардию в город для "наведения порядка", начались задержания, сообщает ABC 7. В соцсетях расходятся кадры из города.
Трамп распорядился направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Jae Hong
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп утвердил (Отправку. — Прим. ред.) 300 нацгвардейцев для защиты федеральных служащих и активов", — заявила представитель Белого дома Абигейл Джексон, чьи слова приводит агентство Франс Пресс.
Ранее в Чикаго прибыли силы погранично-таможенной службы США прибыли после заявлений американского президента о планах ввести Нацгвардию в город для наведения порядка.
Трамп 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы Нацгвардии в город.

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.

Хозяин Белого дома также заявлял о намерении отправить солдат в Нью-Йорк и еще несколько крупных городов.
В середине августа Трамп объявлял о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне, куда были направлены войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
В мире Чикаго США Портленд Пит Хегсет Дональд Трамп Министерство обороны США
 
 
