Чернышенко поздравил российских педагогов с Днем учителя
Чернышенко поздравил российских педагогов с Днем учителя
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.
Чернышенко поздравил российских педагогов с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.
В России
5 октября отмечается День учителя.
"Сегодня в нашей стране более 1 миллиона учителей. Именно вы, дорогие педагоги, не только учите, но и воспитываете детей в соответствии с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат
.
Чернышенко
добавил, что в России среди учителей больше всего - по русскому языку и литературе, иностранным языкам и математике.
"Быть учителем - значит выполнять особую миссию. Благодаря вашему труду наши школьники побеждают в международных олимпиадах и конкурсах, создают собственные проекты и изобретения, решают связать жизнь с востребованными в стране направлениями", - отметил Чернышенко.
Уточняется, что в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" правительство РФ создает современную образовательную инфраструктуру, обеспечивает комфортные условия для обучения.