В Чернигове поврежден энергообъект

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Чернигове на севере Украины, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, поврежден энергообъект, не уточнив, какой именно.

По его словам, также в Черниговской области произошел пожар на одном из предприятий.