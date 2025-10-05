https://ria.ru/20251005/chernigov-2046472944.html
В Чернигове поврежден энергообъект
Энергетический объект поврежден в Чернигове на севере Украины, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Чернигове на севере Украины, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, поврежден энергообъект, не уточнив, какой именно.
"Из-за этого в одном из районов города-аварийные отключения света", - написал Чаус в своем Telegram-канале
По его словам, также в Черниговской области произошел пожар на одном из предприятий.