Президент Чехии считает формирование нового правительства преждевременным

ПРАГА, 5 окт - РИА Новости. Пока преждевременно поручать кому-либо формирование нового правительства, заявил в воскресенье после встреч с лидерами пяти партий и движений, вошедших в состав парламента после выборов, президент Чехии Петр Павел.

Состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, как и прогнозировалось в последние месяцы, уверенно выиграло оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем : оно получило поддержку 34,51% избирателей. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,36% голосов избирателей. Бабиш, согласно его заявлениям, готов возглавить новый кабмин, сформированный на основе его движения.

« "Пока преждевременно доверять кому-либо формирование правительства. Об этом будет смысл говорить только тогда, когда начнут вырисовываться какие-то очертания кабмина, способного получить поддержку палаты депутатов, но мы еще далеки от этого", - сказал журналистам президент.

Павел добавил, что переговоры с лидерами политических партий и движений - это лишь первый этап.

По данным Чешского ТВ, в субботу представители движений ANO, SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты" провели первые переговоры о возможном политическом сотрудничестве. Как уточнило ТВ, ANO предлагает двум другим политическим силам непрямое партнерство, однако SPD и "Автомобилисты" настаивают на своем непосредственном участии в новом составе правительства.

В воскресенье Павел провел встречи с Бабишем, лидером ныне правящей коалиции SPOLU ("Вместе") и Фиалой, а также главами двух входящих в состав SPOLU движений: ТОП 09 Маркетой Пекаровой-Адамовой и "Христианских демократов" Мареком Выборны. Кроме них, на встрече у президента побывал лидер движения STAN ("Старосты и независимые") и первый вице-премьер Вит Ракушан.