Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico.