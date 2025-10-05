Рейтинг@Mail.ru
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
12:04 05.10.2025
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ
2025-10-05T12:04:00+03:00
2025-10-05T12:04:00+03:00
в мире
чехия
венгрия
словакия
андрей бабиш
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
в мире, чехия, венгрия, словакия, андрей бабиш, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, европа
В мире, Чехия, Венгрия, Словакия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, Европа
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico.
"Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС наравне с венгерским Виктором Орбаном и Робертом Фицо из Словакии", - сообщает портал.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.
У Зеленского большое горе: чехи продали козла
