https://ria.ru/20251005/chekhiya-2046479087.html
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ
Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:04:00+03:00
2025-10-05T12:04:00+03:00
2025-10-05T12:04:00+03:00
в мире
чехия
венгрия
словакия
андрей бабиш
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046459771.html
чехия
венгрия
словакия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ab13a8e487777aec1c6edd5677e1a51b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, венгрия, словакия, андрей бабиш, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, европа
В мире, Чехия, Венгрия, Словакия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, Европа
Европа обеспокоена победой оппозиции на выборах в Чехии, пишут СМИ
Politico: ЕС обеспокоен победой оппозиционного движения ANO на выборах в Чехии
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico.
«
"Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем
из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС
наравне с венгерским Виктором Орбаном
и Робертом Фицо
из Словакии", - сообщает портал.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.