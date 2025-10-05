Рейтинг@Mail.ru
00:58 05.10.2025
В Чехии призвали сделать инициативу по боеприпасам для Украины прозрачной
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, украина, россия, чехия, андрей бабиш, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Чехия, Андрей Бабиш, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Андрей Бабиш
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Инициатива по боеприпасам для Украины нуждается в прозрачности, заявил на своей первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах в Чехии лидер движения ANO Андрей Бабиш.
"Инициативу по боеприпасам для Украины необходимо сделать прозрачной. Если кто-то зарабатывает на этом 30 миллиардов (крон, около 1,4 миллиарда долларов – ред.) на укор Украины и людей – мне это не нравится, будем это решать. У меня нет проблем обсудить это дело с президентом (Украины Владимиром – ред.) Зеленским, если он захочет. Сделаем так, чтобы всё было прозрачно. Война сама по себе ужасна, и нельзя допускать, чтобы на ней еще кто-нибудь обогащался", - сказал Бабиш.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявили в Турции
00:57
По словам Бабиша, он надеется, что президент США Дональд Трамп поможет завершению конфликта на Украине, в том числе, с участием европейских лидеров.
При этом сам Бабиш не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений на Украину.
"Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема. В республике будем продолжать, конечно, организацию системы ПВО. Меня господин президент (Павел – ред.) проинформировал о той новой системе, которую имеют датчане и французы, это практически европейский вариант Patriot. И еще, конечно, мы видим, как Европа беззащитна против дронов", - сказал Бабиш.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ЕС закупит для Украины боеприпасы, заявил постпред США при НАТО
5 августа, 02:48
 
