Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября - РИА Новости, 05.10.2025
00:28 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/cbhbz-2046432522.html
Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября
Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября - РИА Новости, 05.10.2025
Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября
Парламентские выборы в Сирии, первые после смены власти в стране, пройдут 5 октября согласно заявлению Центральной избирательной комиссии САР. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:28:00+03:00
2025-10-05T00:28:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
алеппо
башар асад
сирия
дамаск (город)
алеппо
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
РИА Новости
в мире, сирия, дамаск (город), алеппо, башар асад
В мире, Сирия, Дамаск (город), Алеппо, Башар Асад
Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября

Первые парламентские выборы после смены власти в Сирии стартуют в воскресенье

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии, первые после смены власти в стране, пройдут 5 октября согласно заявлению Центральной избирательной комиссии САР.
Член Высшего избирательного комитета Сирии Хасан ад-Дугейм подтвердил 29 сентября, что формирование коллегий выборщиков, которые будут избирать членов Народного совета на первых парламентских выборах в условиях нового режима, запланированных на 5 октября, проводилось с учетом многообразия сирийского общества согласно последней переписи населения 2011 года.
Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Башар Асад. В конце января 2025 года народный совет был распущен новыми сирийскими властями. Проведение новых выборов было запланировано на середину сентября, однако власти отложили выборы в связи с нестабильной ситуацией на северо-востоке Сирии, где территории контролируются курдской автономной администрацией и в провинции Сувейда, где произошли столкновения между друзскими силами самообороны и вооруженными отрядами местных клановых фамилий.
Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.
От 7 до 8 тысяч человек выбранных центральной избирательной комиссией САР будут выбирать 140 депутатов парламента. Согласно данным сирийского государственного агентства SANA, на момент закрытия регистрации число кандидатов составило 1578 человек, из которых 14% — женщины.
Еще одно нововведение заключается в решении сирийских власти распределить 210 мандатов в Народном совете (парламент) по провинциям.
Согласно решению избиркома 32 места выделено для Алеппо, 10 — для Дамаска, 12 — для Провинции Дамаск, 12 — для Хомса, 12 — для Хамы. 10 мест выделено Эль-Хасаке, 7 — Латакии, 5 — Тартусу, 10 — Дейр-эз-Зору. Шесть мест получит Ракка, 6 — Дераа, 12 — Идлиб, 3 — Сувейда и 3 — Кунейтра.
Член высшей избирательной комиссии Сирии Хасан ад-Дагим в интервью РИА Новости заявил, что сторонники бывших властей Сирии не смогут баллотироваться или голосовать на предстоящих парламентских выборах в стране. А сирийский телеканал Syria TV в свою очередь сообщил, что впервые более чем за полвека свою кандидатуру на парламентских выборах выдвинул еврейский раввин Генри Юсеф Хамра, который является одним из наиболее заметных еврейских религиозных фигур, сохранивших тесные связи с Сирией после смены власти в Дамаске и возглавляющий организацию "Еврейское наследие в Сирии".
В миреСирияДамаск (город)АлеппоБашар Асад
 
 
