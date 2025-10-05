Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября

БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии, первые после смены власти в стране, пройдут 5 октября согласно заявлению Центральной избирательной комиссии САР.

Член Высшего избирательного комитета Сирии Хасан ад-Дугейм подтвердил 29 сентября, что формирование коллегий выборщиков, которые будут избирать членов Народного совета на первых парламентских выборах в условиях нового режима, запланированных на 5 октября, проводилось с учетом многообразия сирийского общества согласно последней переписи населения 2011 года.

Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Башар Асад . В конце января 2025 года народный совет был распущен новыми сирийскими властями. Проведение новых выборов было запланировано на середину сентября, однако власти отложили выборы в связи с нестабильной ситуацией на северо-востоке Сирии, где территории контролируются курдской автономной администрацией и в провинции Сувейда, где произошли столкновения между друзскими силами самообороны и вооруженными отрядами местных клановых фамилий.

Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.

От 7 до 8 тысяч человек выбранных центральной избирательной комиссией САР будут выбирать 140 депутатов парламента. Согласно данным сирийского государственного агентства SANA, на момент закрытия регистрации число кандидатов составило 1578 человек, из которых 14% — женщины.

Еще одно нововведение заключается в решении сирийских власти распределить 210 мандатов в Народном совете (парламент) по провинциям.

Согласно решению избиркома 32 места выделено для Алеппо , 10 — для Дамаска , 12 — для Провинции Дамаск, 12 — для Хомса , 12 — для Хамы . 10 мест выделено Эль-Хасаке , 7 — Латакии , 5 — Тартусу, 10 — Дейр-эз-Зору . Шесть мест получит Ракка , 6 — Дераа, 12 — Идлиб , 3 — Сувейда и 3 — Кунейтра.