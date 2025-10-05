Парламентские выборы в Сирии пройдут 5 октября

БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии, первые после смены власти в стране, пройдут 5 октября согласно заявлению Центральной избирательной комиссии САР.
Член Высшего избирательного комитета Сирии Хасан ад-Дугейм подтвердил 29 сентября, что формирование коллегий выборщиков, которые будут избирать членов Народного совета на первых парламентских выборах в условиях нового режима, запланированных на 5 октября, проводилось с учетом многообразия сирийского общества согласно последней переписи населения 2011 года.
Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Башар Асад. В конце января 2025 года народный совет был распущен новыми сирийскими властями. Проведение новых выборов было запланировано на середину сентября, однако власти отложили выборы в связи с нестабильной ситуацией на северо-востоке Сирии, где территории контролируются курдской автономной администрацией и в провинции Сувейда, где произошли столкновения между друзскими силами самообороны и вооруженными отрядами местных клановых фамилий.
Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.
От 7 до 8 тысяч человек выбранных центральной избирательной комиссией САР будут выбирать 140 депутатов парламента. Согласно данным сирийского государственного агентства SANA, на момент закрытия регистрации число кандидатов составило 1578 человек, из которых 14% — женщины.
Еще одно нововведение заключается в решении сирийских власти распределить 210 мандатов в Народном совете (парламент) по провинциям.
Согласно решению избиркома 32 места выделено для Алеппо, 10 — для Дамаска, 12 — для Провинции Дамаск, 12 — для Хомса, 12 — для Хамы. 10 мест выделено Эль-Хасаке, 7 — Латакии, 5 — Тартусу, 10 — Дейр-эз-Зору. Шесть мест получит Ракка, 6 — Дераа, 12 — Идлиб, 3 — Сувейда и 3 — Кунейтра.
Член высшей избирательной комиссии Сирии Хасан ад-Дагим в интервью РИА Новости заявил, что сторонники бывших властей Сирии не смогут баллотироваться или голосовать на предстоящих парламентских выборах в стране. А сирийский телеканал Syria TV в свою очередь сообщил, что впервые более чем за полвека свою кандидатуру на парламентских выборах выдвинул еврейский раввин Генри Юсеф Хамра, который является одним из наиболее заметных еврейских религиозных фигур, сохранивших тесные связи с Сирией после смены власти в Дамаске и возглавляющий организацию "Еврейское наследие в Сирии".
